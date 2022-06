Veja as estreias de filmes e séries na Netflix no mês de julho

Nesta sexta-feira (1º), primeiro dia do mês de julho, a Netflix divulgou algumas apostas para os assinantes do streaming. Pensando nisso, A TRIBUNA relacionou algumas estreias no mês que podem valer a pena assistir.

A segunda parte de Stranger Things: Temporada 4, que chega ao catálogo em 1º de julho, é o principal destaque. Outra novidade da plataforma é a estreia de Resident Evil: A Série, com Lance Reddick e Ella Balinska no elenco, em 14 de julho.

Ainda neste mês, a Netflix também receberá novos episódios das produções Virgin River e Control Z. Além disso, as três temporadas de Manifest entrarão na plataforma.

No pacote de streaming, o filme Persuasão é uma adaptação do livro da escritora Jane Austen que estreia em 15 de julho. Já Agente Oculto, chega ao catálogo em 22 de julho com Ryan Gosling, Chris Evans e Wagner Moura no elenco. No último dia do mês, o Extraordinário entrará na plataforma. Confira os lançamentos da Netflix em julho de 2022:

SÉRIES

Stranger Things – Volume 2: Temporada 4 – (01/07/2022)

Rei dos Stonks – (06/07/2022)

Control Z: Temporada 3 – (06/07/2022)

Boo, Bitch – (08/07/2022)

Como Criar um Quarto do Sexo – (08/07/2022)

Prisioneiro da Madrugada – (08/07/2022)

Os Segredos de Manscheid: Temporada 2 – (08/07/2022)

Sintonia: Temporada 3 – (13/07/2022)

Uma Advogada Extraordinária – (13/07/2022)

Resident Evil – A Série – (14/07/2022)

Match Vip – (15/07/2022)

Farzar – (15/07/2022)

Manifest: Temporada 1 a 3 – (15/07/2022)

Virgin River: Temporada 4 – (20/07/2022)

Vidrados: Temporada 3 – (22/07/2022)

Da Decoração ao Makeover: Temporada 3 – (27/07/2022)

Rebelde: Temporada 2 – (27/07/2022)

Respire – (28/07/2022)

Uncoupled – (29/07/2022)

Fanático – (29/07/2022)

The Beauty Queen of Jerusalem: Temporada 2 – (29/07/2022)

FILMES

Bons Meninos – (01/07/2022)

O Culto de Chucky – (01/07/2022)

Conor McGregor: Tudo Pelo Título – (01/07/2022)

Olá, Adeus e Tudo Mais – (06/07/2022)

Você Radical com Ranveer Singh e Bear Grylls – (08/07/2022)

Ligações Perigosas – (08/07/2022)

O Sol de Amalfi – (13/07/2022)

Persuasão – (15/07/2022)

Agente Oculto – (22/07/2022)

Retorno – (27/07/2022)

Continência ao Amor – (29/07/2022)

Extraordinário – (31/07/2022)

DOCUMENTÁRIOS E ESPECIAIS

Como Mudar sua Mente – (12/07/2022)

O Assassinato da Minha Filha – (12/07/2022)

D.B. Cooper – Desaparecimento no Ar – (13/07/2022)

Nunca deixe de Sonhar: A Vida e o legado de Shimon Peres – (13/07/2022)

Street Food: EUA – (26/07/2022)

O Homem mais Odiado da Internet – (27/07/2022)

CRIANÇAS E FAMÍLIA

O Mundo de Karma: Temporada 3 – (07/07/2022)

A Fera do Mar – (08/07/2022)

Kung Fu Panda – O Cavaleiro Dragão: Temporada 1 – (14/07/2022)

My Little Pony: A New Generation: Sing- Along – (18/07/2022)

Jurassic World: Acampamento Jurássico: Temporada 5 – (21/07/2022)

A Casa Mágica da Gabby: Temporada 5 – (25/07/2022)

ANIME

O Tio de Outro Mundo – (04/07/2022)

Série Grandes Jornadas Pokémon: Parte 3 – (08/07/2022)

Detetive Conan: O Dia a Dia de Zero: (29/07/2022)

One Piece: New Episodes – (29/07/2022)

GAMES

Into the Breach – Em breve

Before Your Eyes – Em breve