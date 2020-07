Veja como vai ser o funcionamento das academias a partir de segunda-feira (20)

A partir de segunda-feira (20), será iniciada a primeira fase da reabertura das academias de ginástica que poderão funcionar mediante o respeito de algumas regras que foram divulgadas no Diário Oficial dessa sexta-feira (17). Dentre as normas as aulas coletivas serão proibidas, como aulas dança, por exemplo, além da ocupação máxima só poder ser de 50% a cada 9m² por pessoa, para garantir o distanciamento mínimo de 2 metros.

Na entrada, será obrigatório a disponibilização de tapetes sanitizantes para higienização das solas dos calçados, álcool em gel para higienização da mãos e aferição de temperatura. Todos os ambientes deverão exibir cartazes informativos sobre a lotação máxima permitida. Os aparelhos de ginástica deverão ser higienizados com álcool 70% e papel toalha a cada uso. Cada área das academias terão que ser fechadas por 30 minutos para limpeza 3 vezes ao dia.

O funcionamento das academias será de segunda a sexta-feira, das 6h às 21h, e sábado das 7h às 14h, e os banheiros não poderão ser usados para banho. Já a partir de 1º de agosto, começa a segunda fase, quando será permitida a ocupação de 30% dos espaços e aulas coletivas. O uso da piscina será autorizado com regras específicas. Os chuveiros serão liberados para banho, principalmente para usuários das piscinas.