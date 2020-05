Veja como será a retomada das atividades em Niterói. Restaurantes e universidades voltam em junho

Como A TRIBUNA antecipou na quarta-feira, Niterói iniciará um afrouxamento nas medidas restritivas a partir da próxima quinta-feira, dia 21. O plano de retomada ao chamado “ novo normal”, prevê um sistema de sinalização de cores que vai orientar todas as tomadas de decisão sobre o que poderá ou não funcionar e a instalação de espaços de drive-in, um no Caminho Niemeyer (com sessão já no dia 23); e outro ao lado do Clube Naval, em Charitas. Veja abaixo o que significará cada cor:



PRETO: indica descontrole total da epidemia;

VERMELHO: situação muito grave

LARANJA: atenção máxima da epidemia

AMARELO, situação de alerta.

VERDE: Volta à normalidade, mas esta cor não entrou no planejamento, pois só será possível quando houver uma vacina que possa imunizar a população.



Na quinta-feira, a cidade sairá do estágio vermelho para o laranja. Com isso as seguintes atividades poderão fucionar: Estão autorizados a reabrir na quinta-feira lojas de construção, mecânicas, lojas de bicicletas, construção civil, serviços médicos (incluindo fisioterapia) e odontológicos, repartições públicas, concessionárias de automóveis, salões de beleza (obedecendo taxa de ocupação de 50%), lojas de colchão, óticas.

A prefeitura diz que esta retomada gradual está sendo possível, graças ao isolamento social implantado até agora. E que pode haver uma evolução ou regressão e voltar a ter medidas mais restritivas, de acordo com o comportamento da doença na cidade. Não há um prazo para mudança de etapas (cores), mas a previsão de entrada no estágio amarelo é já no mês de junho.

Veja como deverá ser o cronograma de abertura:

JUNHO

Neste mês, estão previstas a reabertura de parques e praças e a volta às aulas, inclusive de universidades (após o dia 15).

Centros comerciais, bares e restaurantes também devem reabrir nessa etapa, mas obedecendo protocolos de distanciamento e higiene. Os shoppings, devem reabrir uma semana após os centros comerciais. Haverá ao menos 40 regras que serão adotadas de acordo com o tipo de atividade. Como respeitar taxa de ocupação de acordo com o tamanho do imóvel, distanciamento entre pessoas e ter alcool gel à disposição dos clientes.

JULHO

A abordagem a táxis e carros de aplicativo de outros municípios, assim com a frota reduzida de ônibus intermunicipais deverá terminar neste mês.

SETEMBRO

Se os índices da doença estiverem controlados, haverá a possiblidade de reabertura dos cinemas e teatros, com regras rígidas.

Ainda não foi definida uma data para abertura de academias e o uso de máscaras será obrigatória em todos os espaços públicos com aplicação de multas a quem não usar.

O plano completo será apresentado pelo município na próxima terça feira. Ainda faltam alguns detalhes a serem discutidos e reuniões estarão sendo feitas hoje e amanhã, para concluir todo o planejamento.

Bloqueio aos acessos

Os pontos de bloqueio na entrada da cidade continuarão a funcionar por tempo indeterminado.