Veja como fica o retorno às aulas em Niterói

Nesta quinta-feira (1º), foi anunciado durante uma coletiva de imprensa dos prefeitos de Niterói, Axel Grael (PDT); Maricá, Fabiano Horta (PT); Rio de Janeiro, Eduardo Paes (DEM); e Itaguaí, Rubem Vieira (Podemos), sobre o combate a pandemia do Coronavírus, que no processo de reabertura das quatro cidades a prioridade será das escolas municipais, que reabrem neste segunda-feira (5), quando as escolas particulares retornam as aulas virtuais.

Na Rede Municipal de Niterói, a expectativa é que e a secretaria Municipal de Educação divulgue um novo cronograma de reabertura das escolas, com um replanejamento de todo o ano letivo. Desta forma, não se trata de um retorno das crianças às escolas nesta segunda-feira na rede municipal, mas do expediente administrativo das unidades.

A direção do Sindicato dos Profissionais da Educação (Sepe) de Niterói informou que a categoria ainda não foi notificada de nenhuma divulgação de calendário, que deve ser realmente divulgado a partir da próxima semana. A categoria afirma que retornar às aulas sem terminar a vacinação de todos os profissionais de educação não é adequado o retorno das atividades presenciais.

Assim, se mantém firme a proposta da categoria de realizar uma reunião na próxima terça-feira (6) para avaliar a possibilidade da “Greve Pela Vida”, encabeçada pelos profissionais que foram convocados ao trabalho presencial caso o governo mantenha a deliberação do retorno das aulas em regime de ensino híbrido. Na Assembleia será decidido se a categoria entra em Greve Geral até que todo o processo de vacinação seja concluído.

O ano letivo de 2021 foi iniciado pela Secretaria Municipal de Educação e a Fundação Municipal de Educação no último dia 23 com um ciclo de palestras em ambiente virtual. O retorno dos alunos estava previsto para o dia 25, mas o agravamento da pandemia e o “superferiado” acabaram adiando a volta às aulas sem o anúncio de um novo calendário, o que deve ser feito na próxima semana.