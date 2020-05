VEJA COMO FAZER O TESTE RÁPIDO DA COVID NA FORMA ‘DRIVE-THRU’

O prefeito Rodrigo Neves (PDT) durante live ao vivo do Gabinete de Crise, na página oficial da Prefeitura no Facebook, disse ontem (29) que vai lançar, junto com o Instituto D’Or, que é uma fundação beneficente da rede D’Or, neste sábado (30) o Aplicativo “Dados do Bem” para agendar teste rápido. Segundo ele, através do aplicativo começará a agendar a testagem massiva para o novo coronavírus na forma ‘drive thru’, que começará na próxima quarta-feira (3).



De acordo com o prefeito, a plataforma gratuita para a marcação do teste estará disponível para download nas lojas digitais, nos formatos para sistema Android e IOS, já a partir deste sábado (30).



“Dentro de um programa de cooperação sem custo nenhum para Prefeitura nesse Aplicativo “Dados do Bem”, você vai poder agendar o drive-thru para a sua testagem e para sua família. Então, se você tem contato com alguém com o Covid-19 e queira fazer esse teste poderá entrar nesse sistema que será lançado com essa instituição filantrópica vinculada a rede D’Or e você pode agendar o serviços que terá início na próxima quarta-feira”, disse o prefeito.



Segundo ele, o mais importante é que o cidadão vai poder receber o resultado do exame através do smartphone do seu celular. “A partir de amanhã [hoje] a gente lança esse aplicativo e na quarta-feira começaremos esse ‘drive thru’, que vai ficar na saída do túnel para Charitas-Cafubá, na Região Oceânica e outro no sentido da Avenida Roberto Silveira na saída do túnel que liga São Francisco a Icaraí, na Zona Sul da cidade. Inicialmente nós vamos começar com esses dois pontos e esse projeto vai ajudar muito junto com a atuação do médico de família das unidades básicas, que estão fazendo a vigilância epidemiológica em todo o território em todas as regiões da cidade”, disse o prefeito.