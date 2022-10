Veja a decisao de Alexandre de Moraes que determinou a prisão de Roberto Jefferson

Uma decisão monocrática do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), proferida no último sabado (22), determinou o retorno do ex-deputado federal Roberto Jefferson (PTB-RJ) para a prisão. O documento detalha as violações da prisão domiciliar cometidas pelo político. Veja, na íntegra, mais abaixo.

Moraes afirma que, em diversas ocasiões, foram trazidas aos autos notícias de descumprimento das medidas cautelares impostas contra Jefferson. Entre elas estão receber visitas e passar orientações a dirigentes do PTB; conceder entrevista ao Canal Jovem Pan News no YouTube; e promover, replicar e compartilhar notícias fraudulentas contra o STF.

O ministro ainda afirma que Jefferson fora alertado, em setembro, sobre o descumprimento das medidas. Na ocasião, foi fixada multa diária de R$ 10 mil no caso da continuidade de descumprimento de qualquer das medidas cautelares determinadas, além de ter sido o investigado advertido de que qualquer novo descumprimento causaria o restabelecimento da prisão preventiva.

Por fim, o ministro cita que, na última sexta-feira (21), em novo descumprimento da prisão domiciliar, o ex-deputado publicou vídeo “contendo ofensas e agressões abjetas” contra a também ministra do STF, Cármen Lúcia. Para Alexandre de Moraes, os fatos elencados foram suficientes para comprovar “repetidas violações” à prisão domiciliar.

“No caso em análise, está largamente demonstrada, diante das repetidas violações, a inadequação das medidas cautelares. As inúmeras condutas do denunciado podem configurar, inclusive, novos crimea, entre eles os delitos de calúnia, difamação, injúria (arts. 138 a 140 do Código Penal), de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L do Código Penal) e de incitar publicamente, animosidade entre as Forças Armadas”, escreveu Moraes.

Veja a decisão, na íntegra:

