VEJA A ATUALIZAÇÃO DOS CASOS DE COVID-19 EM NITERÓI

Durante a ‘live’ diária que faz nas redes sociais, o prefeito Rodrigo Neves (PDT) informou que Niterói tem hoje (30) 47 casos confirmados um aumento de 5 casos em relação ao domingo, quando foram informados 42 casos. Dos infectados, 27 estão em isolamento domiciliar, 12 hospitalizados, dos quais sete em UTI, 7 recuperados e 1 óbito.

Rodrigo Neves elogiou a atuação dos profissionais do Médico de Saúde e falou de duas estratégias fundamentais para vencer a batalha contra o coronavírus. “O isolamento social e as noções de higiene são vantagens que Niterói tem em relação às outras cidades porque tem uma rede do médico de família e ampla e temos 100% de água distribuída”, afirmou o prefeito.

SEGURANÇA

Sobre a segurança, o prefeito disse que está convocando mais 80 guardas para reforçar a ordem pública. Ele prevê que os próximos dias terá que tomar atitudes mais duras para o isolamento e vai reforçar as divisas com as cidades vizinhas. “Nós do gabinete de crise vamos tomar essa ação de reforçar o segurança. Por isso, conseguimos, através da parceria com o governo do Estado mais 100 policiais do Niterói Presente para reforçar as nossas ruas”, disse Rodrigo Neves.

APOIO AS EMPRESAS

Rodrigo Neves disse que fez uma vídeo conferência com os 21 vereadores da Câmara e pediu a compreensão de todos os líderes políticos, seja situação ou oposição. “Vou encaminhar amanhã um novo pacote de medidas relacionadas ao apoio as empresas de Niterói de crédito para que as elas possam atravessar essas semanas difíceis de crise e também para à população mais vulnerável”, realçou o prefeito.

Segundo ele, na quinta-feira haverá uma apresentação para os pequenos e médios empresários através da comunicação da Prefeitura. “Vamos falar dos apoios para o setor privado para que imediatamente essas medidas possam ser disponibilizadas para manter as empresas de pé nesta travessia desta crise”, disse Rodrigo Neves.

Ao fim do live o prefeito transmitiu uma palavra de confiança e disse que a partir de do dia 1º vai receber os 40 mil exames para testagem rápida de coronavirus vindo dos Estados Unidos. “A prefeitura se adiantou para viabilizar o mesmo método que foi aplicado em Singapura e na Coreia, que foi muito importante para reduzir para menos de 1% a taxa de mortalidade dos infectados do coronavirus”, ressaltou Rodrigo Neves.