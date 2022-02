Veículos são apreendidos em Saquarema por violar ordem pública

A fiscalização na cidade durante o Carnaval continua até terça-feira, dia 1 de março

Seis carros, dois aparelhos de som e uma motocicleta foram apreendidos ontem (26) em Saquarema, no primeiro dia de operação do Carnaval. Agentes da Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública da Prefeitura de Saquarema estão atuando na fiscalização e combate à desordem em locais públicos do município.

O uso indevido de aparelho que produza sons e ruídos, que perturbem o sossego público, no veículo, resulta em infração média, com penalidade de multa e apreensão do veículo, além de remoção do veículo como medida administrativa, segundo com o Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN).

Confira imagens das apreensões:





Divulgação

As apreensões

As apreensões ocorreram em Jaconé, onde dois carros foram rebocados por causa destas irregularidades. Além disso, outras duas apreensões de veículos ocorreram em Itaúna, um na Praia da Vila e outro na Praça do Bem Estar. Os veículos foram rebocados para o pátio da Prefeitura, no bairro de Bonsucesso.

Assim como os automóveis, dois aparelhos de som foram apreendidos na também na Praia da Vila. As caixas de som estavam em desacordo com os artigos 25 e 26 da Lei Complementar 27/2013 (Código de Posturas do Município de Saquarema). Os aparelhos estão na sede da Secretaria de Segurança, aguardando a regularização e retirada pelos proprietários. A moto apreendida aconteceu porque o condutor estava pilotando a moto de forma perigosa, colocando a vida de outras pessoas em perigo. A direção perigosa também é tipificada no Código de Trânsito Brasileiro, resultando em infração, penalidades e medidas administrativas. A infração ocorreu em Jaconé.

As ações de fiscalização estão sendo realizadas pelas equipes formadas por Guardas Civis, policiais do PROEIS, agentes de trânsito e fiscais de posturas. A operação segue até o fim do feriado, na quarta-feira de cinzas, dia 2 de março.