Veículos inutilizáveis da Secretaria de Agricultura são doados para projeto social

Niterói foi palco de uma solenidade da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento (Seappa) que entregou 59 veículos inutilizáveis como bens inservíveis para o RioSolidario. O projeto foi batizado como ‘Parceria Sucata Social’ e transforma as sucatas dos automóveis em alimentos, de uma forma sustentável e gerando receita, através da reciclagem.

A entrega dos automóveis que foram doados aconteceu na sede da Agricultura RJ, no Palácio Euclides da Cunha, que fica dentro do Horto do Fonseca, na Zona Norte de Niterói. “A necessidade de hoje é a fome, e que esta parceria com o secretário Marcelo Queiroz nos sirva de exemplo para motivar as outras pastas. Precisamos ajudar aqueles que mais necessitam. Essa é uma causa muito importante”, contou a primeira-dama Analine Castro, presidente de honra do RioSolidario,

“Esta parceria é em prol da solidariedade e faz parte de um projeto que iniciamos no sentido de dar uma destinação social e correta para os bens inservíveis da secretaria. Vivemos um momento difícil com a pandemia e, com o projeto Sucata Social, diversas instituições do banco do RioSolidario irão se beneficiar”, resumiu o secretário de Agricultura, Marcelo Queiroz.