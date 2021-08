Veículos do Darcy Vargas já se encontram à disposição para uso

Ambulâncias já se encontram adequadas ao uso dos profissionais da unidade

Mais uma etapa das obras do Hospital Regional Darcy Vargas (HRDV) foi finalizada pela equipe que integra a comissão interventora. Nesta fase foi concluído o trabalho de manutenção e reparos em toda frota de veículos da unidade. Entre os automóveis que, receberam ajustes, está uma das ambulâncias do Darcy Vargas, que se encontrava em total estado de abandono. O veículo foi reformado em sua parte interna e já se encontra à disposição da nossa equipe médica.

Além de reparos mecânicos, toda frota passou por nova adesivagem para melhorar a identificação dos veículos. Os automóveis contam, agora, com numeração específica, que garante mais organização e controle logístico por parte do setor responsável.

Foto: Divulgação

“Pegamos os carros muito sucateados e tivemos que levantar tudo. Estamos arrumando toda parte mecânica. Trocamos a parte interna de duas ambulâncias. Havia maca quebrada, faltava bala de oxigênio no interior. Agora estamos adequando tudo para atender à população, que tanto precisa das ambulâncias, como, por exemplo, os pacientes da oncologia. Foi possível otimizar a distribuição dos veículos para as tarefas diárias da unidade”, explicou João Carlos, coordenador de transporte do hospital.

Melhorar as condições da frota de veículos era uma das prioridades da Comissão de Intervenção.