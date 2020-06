Veículo roubado é recuperado 24 horas depois pela Polícia Rodoviária Federal

Um carro roubado foi recuperado, na noite de quinta-feira (18), na Rodovia BR-101, pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), cerca de 24 horas após a ocorrência, registrada em São Gonçalo. Durante patrulhamento, no trecho de São Gonçalo, policiais rodoviários avistaram o veículo abandonado no meio da via, nas imediações da Estrada do Comperj.

Durante a fiscalização, foi constatado que o carro havia sido roubado no dia anterior (17), em São Gonçalo. Os policiais fizeram contato com o proprietário que compareceu até o posto da PRF, de Itaúna, para devolução do automóvel e de seus pertences. Ele foi orientado a comparecer a delegacia local para retirada do registro de roubo do seu veículo nos sistemas.