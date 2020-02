Veículo é totalmente destruído pelo fogo em Icaraí

Um veículo, modelo Fox, de cor vermelha, foi totalmente destruído pelo fogo, na manhã dessa quinta-feira (13), na Rua Lemos Cunha, em Icaraí, Zona Sul de Niterói, em frente a Companhia Águas de Niterói e à 77ª DP (Icaraí). O Corpo de Bombeiros foram acionados para debelar o incêndio, mas as chamas destruíram o carro. O motorista não sofreu ferimentos.

De acordo com pedestres que passavam pelo local, o condutor do veículo foi vista parando o carro bruscamente em frente à delegacia, após perceber a pane no carro. Segundo relatos, o motorista abriu o caput do carro, depois fechou rapidamente. Em seguida o veículo passou a ser totalmente tomado pelas chamas. Funcionários da Companhia Águas de Niterói e pessoas que passavam pelo local tentaram ajudar, em vão, a apagar as chamas. O Corpo de Bombeiros foi acionado para combater o fogo, mas não evitaram a destruição do carro.