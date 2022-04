Veículo cai na ponte Rio-Niterói

O reboque de uma carreta caiu no vão central na Ponte Rio-Niterói, no sentido Niterói, na tarde desta segunda-feira (25), após se desprender do veículo.

Ainda não se sabe se há feridos no local. O trânsito sentido Rio está normal, já em sentido Niterói, está dando 23 minutos de travessia, com lentidão no local do acidente.

No vídeo que está circulando pelas redes sociais, o rapaz informa que é um caminhão, mas passageiros que passavam pelo local, disseram que foi um reboque. Confira o vídeo na matéria.

*Matéria em atualização