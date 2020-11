Vazamento de água após obra da Cedae causa transtorno em São Gonçalo

Raquel Morais

Uma obra inacabada da Cedae está incomodando os moradores da Avenida Mendonça de Campos, no Colubandê, altura do número 903. Um buraco foi aberto pelos técnicos da companhia na quarta-feira (18) e ainda não foi fechado. O reflexo é um grande vazamento de água limpa, que além do desperdício de água, o buraco está prejudicando motoristas. Pelo menos três carros quebraram na sexta (20) após caírem na cratera.

A técnica em segurança do trabalho Cíntia Couto, 39 anos, moradora dessa rua, explicou que os funcionários da Cedae cortaram a rua de um meio fio até o outro. “Fecharam o corte mas o buraco principal ficou aberto. Está vazando água limpa e a chuva só está agravando mais ainda o problema. Os motoristas de noite não conseguem enxergar o buraco. Na sexta-feira eu vi três carros que quebraram. Na rua até uma calota de carro está perto do buraco. É muito triste ver vários carros sendo danificados por uma imprudência de um serviço mal feito”, comentou.

Cíntia ainda frisou que colocou um caixote de madeira no buraco para chamar atenção. Outros moradores desse local também colocaram galhos de árvores para ficar ainda mais chamativo. “Já fiz várias reclamações e liguei para a Cedae algumas vezes. Mas nada ainda foi resolvido. Isso é comum e essa empresa costuma deixar pendências das obras que ela faz”, contou. Um outro morador dessa avenida que não quis se identificar disse que acha que essa obra foi referente a instalação de um hidrômetro.

“A Cedae veio colocar o equipamento e quebrou a rua e a calçada. É um perigo e os carros estão quebrando e se um motociclista passar também vai quebrar e pode até cair lá dentro”, frisou. A Cedae informou que já está programada para retornar ao local na sexta-feira (20) para dar prosseguimento ao reparo, que deverá ser concluído até segunda-feira (23) com a recomposição asfáltica do trecho, a depender da melhora nas condições do tempo.