Vaticano homenageia Pelé em rede social

Dentre tantas homenagens, o Vaticano fez uma postagem para homenagear o Rei Pelé, que morreu na quinta-feira (29), em decorrência de falência múltipla de órgãos, resultado da progressão do câncer de cólon.

“O Rei, dois Papas e dois Santos”, afirmou a publicação que contém uma foto de Pelé ao lado do papa emérito Bento XVI, outra foto do papa Francisco com uma camiseta autografada pelo Rei do Futebol e duas outras fotos do craque ao lado de João Paulo II e Paulo VI, ex-pontífices da Igreja Católica que hoje são considerados santos pela religião.

O papa Francisco ganhou uma camiseta da Seleção Brasileira autografada por Pelé. O encontro aconteceu em 2014. “Para o papa Francisco, com respeito e admiração”. Em 2005, por ocasião da Jornada Mundial da Juventude, na Alemanha, Bento XVI recebeu Pelé, que na ocasião foi escolhido como embaixador do evento. “Parece que a gente está falando mais perto de Cristo quando é abençoado pelo papa. Ele pegou nas minhas mãos e falou que ‘O esporte é muito importante para o ser humano. Foi uma benção maravilhosa’, declarou Pelé à época, de acordo com o Vatican News.