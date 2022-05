Vasco volta a empatar na Série B

O Vasco da Gama empatou mais uma na Série B, dessa vez em 1 a 1, com a Tombense, em Muriaé-MG, na noite deste domingo (01). O cruzmaltino saiu atrás ainda no primeiro tempo, quando Igor Henrique abriu o placar, mas Roger Carvalho colocou contra a própria meta e deixou tudo igual.

Mesmo com mais um empate, o time da Colina terminou com sete pontos, em oitavo lugar, três pontos a menos que os líderes Grêmio, Bahia e Cruzeiro. A equipe da cidade de Tombos chegou ao quinto empate no campeonato.

A empolgação da primeira vitória na competição, da aprovação da SAF no estatuto ontem (30/04) por 77% dos votos, e do torcedor vascaíno da Zona da Mata mineira, acabou logo aos cinco minutos de jogo. O Carcará, jogando a 60km da sua cidade natal por falta de estrutura, abriu o placar em boa jogada de Jean Lucas e Igor Henrique, com o último chutando forte para superar Thiago Rodrigues.

A partida, no entanto, foi marcada por paralisações. No primeiro tempo por causa do VAR em ação. Primeiro em possível pênalti para os visitantes, depois de cobrança de falta de Nenê. Mas o jogo seguiu. O mesmo aconteceu em mais um lance polêmico, mas para os mandantes. O autor do gol foi derrubado por Quintero com o braço, mas a arbitragem manteve a marcação de campo.

Com a bola rolando, o Vasco tentou responder com Gabriel Pec, que mandou para fora, e depois com Nenê, que novamente em cobrança de falta, dessa vez acertou o travessão. Contudo, foi o Carcará que marcou com Vinicius Mingotti em falha de Thiago Rodrigues. Apesar do azar na jogada, o goleiro vascaíno deu sorte pois o atacante adversário estava impedido e o gol foi anulado.

Cenas lamentáveis

Foto: a maioria da torcida em Muriaé foi de vascaínos. Mas que acabaram se envolvendo em confusão – Daniel Ramalho

Apesar de estar jogando fora de casa, foi a torcida do Vasco que, de novo, lotou o estádio, e fez uma bonita festa para o time de coração. Mas os torcedores paralisaram a partida devido a uma briga nas arquibancadas, que começou com um sinalizador.

A peleja foi retomada e o Vasco voltou melhor. Gabriel Dias teve a chance de empatar, mas Felipe Garcia fez boa defesa. Na sequência, saiu o gol do empate, e com participação da dupla responsável por balançar as redes para o cruzmaltino. Nenê cruzou, Raniel desviou, mas quem colocou para dentro foi Roger Carvalho, zagueiro do Tombense. O time da casa respondeu na sequência também em escanteio, mas a cabeçada de Joseph tocou na trave e foi para fora.

O time visitante ainda conseguiu criar mais uma chance com Raniel. Em mais um escanteio, Raniel desviou de cabeça, e agora com direção ao gol, mas Felipe Garcia fez uma ótima defesa, evitando a virada vascaína. Por fim, fim de jogo e resultado conhecido para as duas equipes que mais empataram na Série B. Na próxima rodada, o Vasco da Gama recebe o CSA, no sábado (07), às 19h em São Januário.