Vasco vira sobre o Criciúma e fica perto do acesso

No sufoco! O Vasco da Gama venceu o Criciúma por 2×1, de virada, na tarde deste sábado (22), pela 36ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida foi disputada no Estádio de São Januário, casa vascaína, no Rio de Janeiro. Os times fizeram confronto direto pelo acesso para a Série A.

O placar foi aberto ainda na primeira etapa, pelo time visitante. Após cruzamento, Hygor apareceu nas costas do zagueiro Anderson Conceição para colocar o tigre catarinense em vantagem. As equipes foram para o intervalo com o marcador apontando 1×0 para o Criciúma.

O segundo tempo começou com o Vasco ainda confuso em campo. Tinha mais posse de bola, mas o Criciúma oferecia mais perigo nos contra-ataques. Hygor chegou a perder uma chance clarísisma, após driblar Thiago Rodrigues e ficar com o gol livre.

A salvação vascaína veio do banco. O veterano Nenê, camisa 10 do time de São Januário, entrou na etapa final. Num lance que não é sua especialidade, o cabeceio, marcou o primeiro gol vascaíno do jogo. O goleiro Gustavo chegou a defender, mas a bola já havia passado da linha.

A virada veio com Fábio Gomes, também de cabeça. Após cruzamento de Gabriel Pec, vindo pela ponta-esquerda, Gomes cabeceou para o chão e a bola morreu no fundo da rede, colocando 2×1 no placar para a equipe da casa, deixando o acesso cada vez mais perto. Após o gol, o meio-campo Nenê não aguentou e foi às lágrimas.

Com o resultado, o Vasco chegou a 58 pontos e assumiu a segunda posição da Série B, podendo confirmar o acesso já na próxima partida. Na próxima rodada, o Vasco pega o Sampaio Corrêa, na quinta-feira (27), em São Januário, e fecha o campeonato no dia 6 de novembro, contra o Ituano, em Itu/SP.

Foto: Daniel Ramalho/Vasco