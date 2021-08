Vasco vence o Vitória e se reaproxima do G4

Jogando no Barradão, o Vasco da Gama venceu o Vitória por 1 a 0, neste domingo (7). O autor do gol vascaíno foi o meia Sarrafiore. Com esse resultado o Gigante da Colina chegou aos 25 pontos e assumiu a 6ª posição. O próximo da equipe comandada pelo técnico Lisca será diante do Vila Nova, na próxima terça-feira (10), às 21h30, em São Januário.

O Vasco começou a partida estudando as ações do Vitória e buscando incomodar a defesa adversária. A primeira investida vascaína veio aos 12 minutos, Morato recebeu um cobrança de lateral, girou para cima da marcação e chutou firme. A bola explodiu no goleiro e saiu em escanteio. Na cobrança, Zeca mandou na cabeça de Sarrafiore, que livre de marcação chegou testando firme e abriu o placar.

A partida ficou paralisada por pouco mais de uma hora por conta da forte chuva em Salvador. Com o resultado, o técnico Lisca chega à segunda vitória no comando técnico do Vasco da Gama, em cinco jogos disputados. A outra vitória foi na estreia, contra o Guarani. Os demais jogos foram três derrotas: uma para o Botafogo, também na Série B, e duas para o São Paulo, estas últimas pela Copa do Brasil.

Foto: Divulgação/Rafael Ribeiro/Vasco