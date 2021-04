Vasco vence o Resende pela 11ª rodada da Taça Guanabara

Sem chances de levar o Campeonato Carioca, o Vasco da Gama venceu o Resende por 3 a 1, na tarde deste sábado (24), em São Januário, pela última rodada da Taça Guanabara. A vitória, no entanto, garantiu ao cruz-maltino uma vaga na Taça Rio, a ser disputada pelos clubes que terminaram a classificação entre a quinta e a oitava posição.

Os três gols do Vasco foram marcados por Bruno Gomes e pelo argentino German Cano, marcou duas vezes. Paulo Victor fez o gol do time de Resende. Com esse resultado, a equipe comandada pelo técnico Marcelo Cabo agora aguarda a definição de seu adversário na Taça Rio.

O Vasco começou a partida buscando sair para o ataque e estudando as ações do adversário. A primeira investida vascaína veio aos 6 minutos, Andrey recebeu com liberdade pelo meio, avançou e arriscou a finalização de longa distância. A bola que veio forte, explodiu na trave do gol adversário. Aos 11, Léo Jabá avançou pela esquerda e cruzou na área. A bola acabou desviando no zagueiro adversário e por pouco não morreu no fundo do gol. Aos 14, Morato avançou pela esquerda e cruzou na direção da pequena área. A zaga adversária desviou novamente para trás e por muito pouco não mandou para dentro do gol, pela segunda vez.

Aos 18, Léo Jabá tabelou com Morato e abriu na esquerda para Zeca. O lateral vascaíno evitou a saída de bola e cruzou na cabeça de Germán Cano, o camisa 14 sem marcação testou firme e por pouco não abriu o placar no Caldeirão. Aos 26, a defesa do Resende saiu jogando errado e entregou a bola no pé de Bruno Gomes livre de marcação na entrada da área. O camisa 23 domina a bola e acertou um lindo chute para abrir o placar.

Aos 35, Morato avançou pelo meio, foi tocado e o árbitro marcou a falta próxima a entrada da área. Na cobrança, Andrey cobrou com força e por muito pouco não ampliou o placar. Aos 38, Léo Matos avançou pela direita e achou Laranjeira livre na entrada da área, o camisa 9 dominou, chutou em cima da marcação e ganhou o escanteio. Na cobrança de Zeca, Leandro Castan ajeitou para Morato posicionado na entrada da área. O camisa 10 chegou batendo de primeira, a bola acabou desviando na zaga e sobrou para Léo Jabá na pequena área, que chutou forte no travessão. Aos 45, após cobrança de escanteio o volante Paulo Victor empatou a partida.

O Vasco voltou para a segunda etapa querendo ampliar o placar da partida. A primeira investida vascaína no segundo tempo veio aos 7 minutos, Leandro Castan cortou a bola e achou um belo passe para Léo Jabá, livre pelo meio. O camisa 7 avançou e achou uma bola açucarada para Morato que entrava pela esquerda, o camisa 10 dominou, invadiu a área e tentou tocar na saída do goleiro, mas abola acabou saindo perto da trave. Aos 11, Morato abriu para Andrey que avançava pela direita, o camisa 6 dominou e achou um belíssimo cruzamento rasteiro para Germán Cano que entrava livre na segunda trava. O artilheiro vascaíno com espaço, só teve o trabalho de empurrar para o fundo das redes.

Aos 16, Zeca achou um belíssimo passe para Germán Cano dentro da área. O camisa 14 dominou, cortou o zagueiro e chutou junto ao goleiro, que cedeu o rebote. A bola acabou chegando no Zeca, que pegou de primeira e acabou mandando para fora do gol. Aos 27, Bruno Gomes avançava pela esquerda e fez uma belíssima inversão para Léo Jabá. O camisa 7 dominou e abriu ainda mais para Léo Matos que invadiu a área e tocou para Morato que entrava livre, o camisa 10 chegou batendo de primeira e mandou para fora.

Aos 36, Zeca avançou pela esquerda e achou Léo Jabá bem posicionado na entrada da área. O camisa 7 apenas escorou para Figueiredo, que cortou a marcação e chutou firme, mas a bola acabou parando no goleiro adversário. Aos 39, Andrey avançou pela direita e enfiou para Léo Jabá, o camisa 7 avançou ainda mais e cruzou para Germán Cano, novamente livre dentro da área. O artilheiro vascaíno, assim como no primeiro gol, só teve o trabalho de empurrar para a rede.