Vasco vence o Madureira e segue invicto

Pela 4ª rodada da Taça Guanabara, o Vasco venceu o Madureira por 3 a 1 em Conselheiro Galvão. No 1º tempo, Gabriel Pec marcou um golaço aos 5 minutos e Getúlio fez aos 30. No 2º, Getúlio marcou, de cabeça aos 6 minutos e Pipico descontou aos 15.

O Vasco teve controle de boa parte do primeiro tempo. Seguro na defesa, neutralizou as muitas bolas altas do Madureira, que saíam principalmente dos pés de Rafinha, principal jogador dos donos da casa. O meia, inclusive, chegou a acertar o travessão. Porém, o destaque vascaíno na partida fez a diferença. Gabriel Pec marcou um golaço logo aos 5min, colocando o time na frente. Dominou no peito e, sem deixar cair, bateu de canhota no ângulo. O segundo gol veio aos 33, de Getúlio. Primeira vez como titular, o atacante já havia perdido gol feito cara a cara, mas desta vez não perdoou e, no rebote, ampliou.

O Vasco chegou ao seu terceiro gol logo no começo da etapa, com Getúlio, cabeceando com estilo no cantinho. A partir daí, o time de Zé Ricardo diminuiu bastante o ritmo, muito por conta do enorme calor. O treinador fez várias mexidas, chegou a colocar Raniel, mas o centroavante ficou muito isolado. O Madureira diminuiu com Pipico em uma indecisão da defesa vascaína. Foi o único vacilo. No geral, a zaga teve atuação segura e ganhou todas pelo alto.