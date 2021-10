Vasco vence o Coritiba por 2 a 1 e encosta no G4 da Série B

Cruzmaltino está a 4 pontos do quarto colocado, que é o Avaí

Contando com o apoio de ponco mais de 6 mil torcedores, o Vasco fez o dever de casa e venceu o Coritiba por 2 a 1 em jogo válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B realizado neste sábado (16) no Estádio de São Januário. Com a vitória, o Time da Colina Histórica chega a 46 pontos e está a apenas 4 do último colocado, que é o Avaí com 50 pontos. Mas a equipe catarinense ainda joga hoje, às 21 horas, contra o Confiança, do Sergipe.

O Vasco foi o dono praticamente de todo o primeiro tempo. O lado esquerdo era o que mais incomodava a equipe paranaense, com o lateral-esquerdo Riquelme fazendo uma boa dobradinha com o meia Gabriel Pec, que foi quem teve participação no gol vascaíno. Aos 18, Pec recebeu bola de Nenê e chutou para a defesa de Wilson, que não conseguiu segurar e soltou nos pés do argentino Germán Cano. O atacante aproveitou o vacilo e marcou.

Mas se o primeiro tempo foi de tranquilidade para o Vasco, o segundo começou com o Coritiba empatando logo na primeira subida ao ataque. Com menos de um minuto da etapa final, aos 16 segundos, Rafinha cruzou da direita, o zagueiro Ricardo Graça cortou errado e o atacante Léo Gamalho pegou de primeira para empatar. Mas se o Coxa empatou logo de cara, o Vasco voltou a ficar na frente logo em seguida. Aos 2 minutos, Riquelme chutou da entrada da área, Cano desviou a bola e Nenê, de carrinho, mandou para o fundo da rede.

Inicialmente, o bandeirinha marcou impedimento, mas o árbitro Wilton Pereira Sampaio aguardou análise do VAR, que confirmou o gol após cinco minutos de espera.

O próximo adversário do Vasco será o Náutico no próximo domingo (24), às 16 horas, no Estádio dos Aflitos, em Recife.

Foto: Rafael Ribeiro/Vasco