Vasco vence o Confiança pela Série B do Brasileirão

Após a derrota para o Goiás, no meio da semana, o Vasco fez as pazes com a vitória e derrotou o Confiança, pelo placar mínimo, em jogo válido pela 9ª rodada da Série B do Brasileirão, na tarde deste sábado (3). O gol vascaíno foi marcado por MT, aos 13 minutos do primeiro tempo. Com a vitória, o Cruzmaltino chegou aos 13 pontos e está na sexta colocação da tabela de classificação.

A primeira boa chegada do Vasco foi aos 8 minutos. MT recebeu na ponta direita da área, puxou pra perna esquerda e tentou o arremate colocado. A bola passou sem perigo pelo gol. Aos 13, o garoto foi premiado. Pec roubou a bola no meio e arrancou até perto da área, onde tocou para Marquinhos Gabriel, que deixou MT na boa para finalizar.

O próximo compromisso do cruzmaltino será na sexta-feira (9), às 19h, diante do Sampaio Corrêa, em São Januário.