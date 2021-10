Vasco vence o Confiança e se aproxima do G-4

Pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, o Vasco venceu o Confiança por 2 a 1 na noite deste domingo (3) no estádio Batistão, em Aracajú. Com esse resultado, o time da casa, comandado pelo técnico Luizinho Lopes, se afunda ainda mais em penúltimo lugar, com 22 pontos, dez atrás do primeiro time fora da zona de rebaixamento.

Já o time cruzmaltino, comandado pelo técnico Fernando Diniz, foi a 43 pontos, em sexto lugar, e cinco atrás do G-4.

Mesmo na condição de visitante, o Vasco foi para cima nos primeiros minutos. Mas o time sergipano também teve boas chances. Aos 16min, quando Ítalo rolou a bola e Álvaro, dentro da área, ele mandou por cima do gol, mas sem muito perigo.

Depois disso, o Vasco começou a cair de produção e já não tinha mais a força do início da partida. Aos 28min, o Confiança chegou de novo, desta vez com o lateral João Paulo, que tentou cruzar, a bola ganhou efeito e passou perto do gol, assustando.

A primeira finalização objetiva do Vasco veio aos 39min, quando Morato recebeu de Nenê e cabeceou por cima. E o primeiro tempo acabou mesmo com o empate sem gols.

Depois do intervalo, o Vasco teve uma grande chance logo aos 2min, quando Nenê recebeu cruzamento de Riquelme e finalizou com perigo, bem perto do gol.

Melhor em campo, o time carioca foi para cima e abriu o placar aos 15min, com o argentino Germán Cano. O segundo gol não demorou. Três minutos depois Ricardo Graça recebeu livre, na entrada da área e mandou para o gol: 2 a 0.

Quando o jogo parecia ganho para o Vasco, Nirley aproveitou falha do goleiro Vanderlei e descontou para o Confiança: 2 a 1. Mas, no final, o Vasco segurou o placar.

Agora, na próxima rodada, o Vasco tem compromisso no mesmo dia, mas a partir das 21h, quando visita o Sampaio Corrêa no estádio Castelão, em São Luís-MA.

Foto: Rafael Ribeiro/Vasco