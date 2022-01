Vasco vence na Copinha de virada e conquista liderança

O Vasco venceu o SKA Brasil de virada, por 2 a 1 na tarde desta terça-feira em Santana do Paranaíba. O terceiro jogo na primeira fase da Copa São Paulo de Futebol Junior, deu a liderança do grupo ao time cruzmaltino. Com o resultado, o Vasco terminou a primeira fase como líder do grupo 24 e vai pegar Joinville, 2º colocado do Grupo 23, na 2ª fase.

Os gols do jogo foram marcados por Gabryel, aos 36 do 1º tempo para o time da casa, Marlon Gomes, de cabeça aos 24, e Figueiredo aos 45 do 2º tempo para o Vasco.

Time apresenta Thiago Rodrigues e Edimar como reforços

Aos poucos, o elenco do Vasco para a temporada de 2022, quando disputará novamente a Série B do Brasilerão, vai tomando forma. Ontem mais dois reforços foram apresentados. São eles o goleiro Thiago Rodrigues e o lateral-esquerdo Edimar. Ontem, o volante Yuri Lara já havia sido apresentado.

Em suas primeiras palavras como novo reforço do Vasco da Gama, Edimar afirmou se espelhar em um ídolo da torcida cruzmaltina de sua posição: Felipe. Além disso, o novo reforço falou sobre a expectativa de disputar posição com Mazinho e Riquelme.

“Quem não conhece a história do Felipe no Vasco? Depois virou meia, mas fez história no clube, assim como o Mazinho, o Riquelme, que tem uma margem de progressão muito grande. Fizeram grandes jogadores aqui, e eu sei da responsabilidade. Espero honrar essa camisa”, afirmou o jogador de 35 anos.

O goleiro Thiago Rodrigues tenta se firmar como titular na meta vascaína. Nos últimos anos os experientes Fernando Miguel e Vanderlei, além do jovem Lucão, ganharam oportunidades, mas não conseguiram agradar a torcida. Antes deles, o uruguaio Martin Silva ocupou a posição por quase cinco anos consecutivos.

“Estou chegando ao Vasco com as características que me levaram a vestir essa camisa. Tive bons números no ano passado, que me colocaram como melhor goleiro das séries A e B. Lógico que o primeiro objetivo é defender. Mas dentro das características que o treinador quiser, posso jogar com os pés. O futebol de hoje pede isso. Não só defendendo, mas também ajudando no início das construções das jogadas”, disse o goleiro.