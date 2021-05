Vasco vence Botafogo nos pênaltis é o campeão da Taça Rio

Em partida disputada na tarde deste sábado (22), em São Januário, o Gigante da Colina perde para o Botafogo no tempo normal, mas brilha na disputa por pênaltis e conquista a Taça Rio.

Para tentar levar a oitava Taça Rio de sua história, o Botafogo entrou em campo com a obrigação de vencer a partida, já que havia perdido o primeiro confronto por 1 a 0, em jogo disputado no Estádio Nilton Santos, no último domingo (16). O time de São Januário precisava apenas de um empate no tempo normal para levantar a taça. Em caso de vitória do Glorioso por um gol de diferença, a decisão iria para os pênaltis.

O primeiro tempo foi marcado pela boa intensidade do Botafogo, que tomou a iniciativa do jogo desde o início da partida. No entanto, a pressão botafoguense ficou longe de ameaçar o gol vascaíno. O time errou muitos passes e teve dificuldades na conclusão das jogadas.

No segundo tempo, o glorioso voltou a ser mais agudo e abriu o placar aos 26 minutos com gol do zagueiro Gilvan. Querendo decidir a disputa no tempo normal, o time alvinegro partiu em busca do segundo gol, mas faltou tranquilidade na hora de concluir a jogada.

A partida terminou com o placar de 1 a 0 para o glorioso, mesmo resultado obtido pelo Vasco, na primeira partida da disputa. Com esse resultado, a Taça Rio precisou ser decidida nos pênaltis.

Vanderlei garante a Taça Rio para o Vasco

Se o Vasco não teve uma atuação convincente durante os 90 minutos, o time de São Januário precisou contar com a grande atuação de Vanderlei na decisão por pênaltis. O goleiro, que já havia feito grandes defesas durante o tempo normal da partida, defendeu as três cobranças dos jogadores alvinegros: Pedro Castro, Felipe Ferreira E Matheus Frizzo pararam nas mãos do goleiro vascaíno. Os cobradores do Vasco, por sua vez, converteram suas cobranças: Andrey, Zeca e Gabriel Pec.

A Taça Rio, na verdade, é um torneio de consolação para quem ficou de fora das finais do Campeonato Carioca. De qualquer maneira, a disputa foi usada, tanto pelo Vasco, quanto pelo Botafogo, como uma espécie de teste para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro, que iniciará no fim deste mês. Agora, Vasco e Botafogo terão uma semana para acertar os últimos detalhes antes da estreia de suas principais competições da temporada.