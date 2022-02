Vasco vence Audax e está praticamente classificado para as semifinais do estadual

A vitória sobre o Audax deixou o Vasco na 2ª colocação na Taça Guanabara e virtualmente classificado para as semifinais do Campeonato Estadual. A classificação ainda não é matemática porque o Resende tem 5 pontos e 5 jogos pela frente, podendo chegar, teoricamente, aos 20 pontos, um a mais do que os 19 pontos do Vasco.

Com o triunfo, o Vasco pula para 19 pontos e está na segunda colocação – a rodada ainda vai ter o clássico entre Botafogo e Flamengo, na quarta-feira. Já o Audax continua com sete pontos e na sétima colocação.

O Vasco tem um clássico pela frente na próxima rodada. O Gigante da Colina vai enfrentar o Fluminense, sábado, às 17h (horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos. O Audax, por sua vez, visita o Bangu, nesta quinta-feira, às 15h30 (de Brasília).

Sem Juninho, Bruno Nazário e Nenê, suspensos, Zé Ricardo apostou em uma formação com três zagueiros no Vasco. Entretanto, desfez o sistema logo no intervalo. Raniel, novamente, mostrou faro de artilheiro. O centroavante vai se consolidando como um dos destaques do time neste começo de temporada.

O Vasco quase abriu o placar aos quatro minutos. Anderson Conceição, após cobrança de escanteio, obrigou Max a fazer grande defesa. Depois, em bela trama pela esquerda, Gabriel Pec não acertou a finalização.

O Audax respondeu. Luis Cangá se enrolou e deu um presente para Carlinhos. Ele avançou livre, mas demorou e viu Canga abafar a finalização. Já Hugo Sanches, no fim do primeiro tempo, bateu para fora, com perigo.

O Vasco voltou para a etapa final com Jhon Sánchez no lugar de Cangá. Zé Ricardo, assim, abriu mão do esquema com três zagueiros. Thiago Rodrigues apareceu bem para salvar o Gigante da Colina. Ele fez duas defesas em sequência e impediu que o Audax saísse na frente.

MT surgiu bem na área, mas errou a cabeçada, por pouco. Já Raniel não desperdiçou, aos 13 minutos. Gabriel Pec levantou, Sánchez aparou e o centroavante fez 1 a 0. Foi o quinto gol de Raniel no Carioca. Ele se igualou a Nenê no topo da artilharia do Estadual.

Já Getúlio, que entrou no segundo tempo, desperdiçou chance, após cruzamento de Sánchez. Matheus Barbosa, por sua vez, carimbou o travessão, depois de cobrança de escanteio. O Gigante da Colina garantiu a vitória.