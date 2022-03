Vasco vai ao mercado com ajuda da 777 Partners

O Vasco da Gama não tem um bom início de temporada em 2022. Com mais uma disputa de Série B no caminho, os resultados recentes preocupou torcida e diretoria vascaína. A cúpula do futebol do clube, então, precisou se movimentar, e negociaram com os representantes da 777 Partners em utilizar parte da expertise em scout e observação de atletas, para contratar novos jogadores.

O objetivo do empréstimo é aliviar as contas do clube, e torná-lo viável ao longo do ano, com o acesso à Série A no fim da temporada. Entretanto, para isso, é importante ter uma equipe competitiva. A percepção surgiu no último jogo do clube, que culminou com a eliminação no Campeonato Estadual. Os executivos da 777, entre eles os sócios-fundadores Josh Wander e Steve Pasko, deram razão a diretoria do Vasco, e o aval para melhorar a equipe. Junto com isso, o departamento de scouting da empresa estará disponível para o clube. A dupla alemã Johannes Spors e Sebastian Arenz são responsáveis pelo departamento no Genoa da Itália, clube que também é gerenciado pela 777 Partners.

No entanto, Jorge Salgado disse em entrevista que o empréstimo-ponte da empresa, no valor de R$ 70 milhões não será utilizado para investir em reforços. Recentemente, a equipe comandada por Zé Ricardo perdeu três vezes para o maior rival, o Flamengo, do total de cinco derrotas em clássicos no ano. Além disso, o clube carioca foi eliminado pela Juazeirense da Copa do Brasil.

Oposição admite derrota pela SAF

A compra de 70% das ações da SAF vascaína por R$ 700 milhões ainda precisa ser aprovada em quatro reuniões dentro do clube. Sócios estatutários, conselheiros e beneméritos vão decidir se o Vasco vira clube empresa e se a 777 Partners poderá adquirir as operações do futebol. Neste sentido, o principal nome da oposição e benemérito do clube, Roberto Monteiro admitiu ontem (22), que é muito difícil que seja reprovada no Conselho Deliberativo: “não acredito nem em 50 votos contrários”, disse o integrante do grupo político Identidade Vasco.

Foto: Executivos da empresa norte-americana visitaram o clube na última semana – Rafael Ribeiro / Vasco