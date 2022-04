Vasco tem problema no gol para o início de Série B

Logo depois de confirmar a saída de Vanderlei para o Operário-PR na última segunda-feira (04), o reserva Halls sofreu um trauma no pé esquerdo, e vai desfalcar o Vasco nas próximas rodadas. O tempo de recuperação é entre quatro a seis semanas. Desta forma, a equipe de Zé Ricardo terá neste início de Série B somente dois jogadores para a posição: Thiago Rodrigues e Alexsander.

A função sempre foi motivo de reclamação entre os torcedores desde a saída do uruguaio Martín Silva. Vanderlei chegou com moral, mas virou terceira opção neste início de 2022. O veterano foi anunciado hoje (5) no clube paranaense. Pelo menos, o reforço para este ano, Thiago Rodrigues tomou conta da vaga, e salvou a equipe em diversos momentos. Porém, em caso de nova lesão, o substituto será Alexsander, que estava emprestado ao Bangu, no Estadual.

Não há, porém, possibilidade da diretoria buscar reforços para o gol. Também na segunda, o diretor geral do Genoa, Johannes Spors, e o chefe de scout do clube italiano, Sebastian Arenz, desembarcaram no Rio de Janeiro para auxiliar o clube na buscar por jogadores. Recentemente, o clube acertou as contratações de Erick, do Ypiranga, e Carlos Palacios, do Internacional, além de Zé Vitor, do Marcílio Dias. Todos para o ataque.

O time da Colina vai em busca do acesso de volta à elite nacional e encara o Vila Nova em São Januário, nesta sexta-feira (08), às 19h. O clube iniciou hoje (5), a venda de ingressos para a partida, inicialmente online, e nos 24 pontos de vendas a partir de amanhã (6), às 11 horas.

Foto: Rafael Ribeiro / Vasco