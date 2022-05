Vasco tem dúvida para jogo contra o Bahia

O Vasco da Gama enfrenta o Bahia no domingo (15), às 16 horas, em São Januário, em um jogo que pode deixar o cruzmaltino no G4 da Série B. No entanto, o técnico Zé Ricardo poderá ter um problema na escalação. O meia chileno Carlos Palacios é dúvida para a partida, depois que recebeu uma pancada no joelho esquerdo, durante o treinamento no CT Moacir Barbosa.

O jogador não treinou nem quinta-feira (12), e nem na sexta-feira (13), realizando apenas tratamento para o trauma que sofreu na região. Palacios será reavaliado pelo departamento médico do Vasco somente no dia da partida, quando irá descobrir se vai para campo ou não.

O chileno ainda estava em processo de recondicionamento físico, e vinha entrando regularmente nas últimas partidas. Zé Ricardo também vinha elogiando o meia internamente, e contava com o maior investimento do clube na última janela de transferências. Palacios, no entanto, afirmou que enquanto não estiver com a forma física em dia, não tem pressa em ser titular.

Pressionado por resultados, o treinador deve mandar a campo a seguinte escalação: Thiago Rodrigues; Gabriel Dias, Quintero, Anderson Conceição e Edimar; Andrey, Yuri e Nenê; Figueiredo, Gabriel Pec e Raniel.

Foto: Treinador pode colocar o cruzmaltino no G4 em caso de vitória – Daniel Ramalho / Vasco da Gama