Vasco supera Ponte Preta e volta a vencer após três jogos

Gigante da Colina joga bem e vence com facilidade por 2 a 0

Na estreia de seu novo uniforme, o Vasco venceu a Ponte Preta por 2 a 0 na tarde deste domingo (29), em jogo realizado no estádio São Januário. Os volantes Andrey e Caio Lopes marcaram os gols para o Cruz-Maltino, que agora soma 31 pontos e ocupa a 10ª colocação na tabela, a quatro pontos do G4. Com a derrota, a Ponte Preta ficou na 15ª posição, com 22 pontos, apenas um a frente do Londrina, primeiro time do Z4.

Depois das derrotas em sequência para Remo, Londrina e Operário, o Vasco precisava voltar a vencer para não se distanciar ainda mais dos primeiros colocados da Série B. Lisca teve uma semana inteira de trabalho, o que parece ter dado resultado, já que a equipe mostrou opções ofensivas, jogadas ensaiadas e foi melhor que a Ponte Preta durante toda partida.

A Ponte Preta de Gilson Kleina não fez boa partida no Rio de Janeiro, embora tenha criado algumas chances. Moisés foi quem mais deu trabalho à defesa vascaína, ao mesmo tempo em que o centroavante Rodrigão pouco apareceu no jogo. Marcos Júnior, em uma de suas costumeiras descidas quando encontra espaço, quase fez um golaço de cobertura no primeiro tempo. André Luiz assustou Vanderlei em dois chutes de fora da área: o primeiro obrigou o goleiro a fazer excelente defesa. Defensivamente, no entanto, a Ponte Preta se mostrou frágil, o que acabou sendo determinante para a derrota fora de casa.

Aposta de Lisca para o jogo deste domingo, Caio Lopes foi provavelmente o melhor jogador da partida. O volante de 20 anos conseguiu marcar seu primeiro gol como profissional: uma pancada de fora da área que foi morrer no ângulo do goleiro Ivan. Caio dominou o meio de campo, acertou praticamente tudo que tentou e conduziu o Vasco à vitória em São Januário.

As duas equipes voltam a campo pela Série B do Brasileirão na próxima sexta-feira, às 19h. A Ponte Preta recebe o Sampaio Corrêa em Campinas, enquanto o Vasco enfrenta o Brasil de Pelotas, novamente em São Januário.