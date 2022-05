Vasco vence o Bahia e entre no G4 da Série B

O Vasco da Gama venceu na noite de hoje (15) por 1 a 0 o Bahia, pela sétima rodada da Série B. Figueiredo marcou um golaço de fora da área, e foi o marcador único da partida. Com o resultado, o cruzmaltino entrou no G4 da competição, na quarta posição com 13 pontos, empatado com o tricolor baiano.

O time adversário foi quem iniciou as ações ofensivas. Davó arriscou de fora da área e assustou Thiago Rodrigues. Depois, o confronto ficou muito estudo pelas equipes e equilibrado. Aos 21’, em cobrança de falta, Figueiredo desequilibrou. Em jogada ensaiada, Nenê rolou para o atacante que acertou um canudo para abrir o placar. A bola atingiu 106 km no primeiro gol do jovem revelado pelo clube como profissional.

O Bahia respondeu antes do intervalo. Rildo recebeu na esquerda, cortou o defensor e arriscou. Mas Thiago Rodrigues espalmou a bola que veio perigosa. O time visitante voltou para o intervalo em busca do empate, e logo no primeiro minuto, assustou a meta vascaína. Rezende fez jogada individual e, de direita, obrigou o goleiro vascaíno a jogar para escanteio.

O Vasco voltou a ter um bom momento na partida com as entradas de Palacios, que era dúvida, e Juninho. Nenê e Andrey saíram. Na sequência, o chileno e o volante tabelaram, e o meia achou Gabriel Pec na área. O atacante dominou, finalizou três vezes, mas parou em Danilo Fernandes. Pec ainda teve mais uma chance quando recebeu em profundidade de Figueiredo, mas mandou para fora. Terceira vitória do time da Colina, que mais uma vez contou com São Januário lotado, cerca de 19.692 presentes, e chegou de vez na briga pelo acesso à Série A.