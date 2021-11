Vasco se despede da temporada com derrota para o Londrina

O Vasco se despediu de maneira melancólica da temporada de 2021, na tarde deste domingo (28). O cruzmaltino foi superado pelo Londrina pelo placar de 3×0, jogando no Estádio do Café, no Paraná. O resultado, de quebra, livrou a equipe paranaense do rebaixamento, chegando aos 44 pontos conquistados na competição.

Zeca, duas vezes, e Caprini marcaram os gols do Londrina. A equipe carioca, por sua vez, encerrou a Série B do Brasileirão com a 10ª colocação, somando 49 pontos em 38 partidas. A equipe cruzmaltina até sonhou com o acesso, mas viu as chances matemáticas irem embora após uma sequência de oito partidas sem vencer. O último triunfo foi na 30ª rodada, contra o Coritiba.

Com isso, o Vasco iniciou trabalho de reformulação para tentar novamente o acesso na temporada 2022, além de disputar o Campeonato Carioca e a Copa do Brasil. Jogadores como Zeca, Andrey e Léo Jabá não irão ficar. O treinador Fernando Diniz foi demitido antes mesmo do fim do campeonato. Mano Menezes, Zé Ricardo e Dorival Júnior sao cotados.

Foto: Rafael Ribeiro/Vasco