Vasco se classifica na Copinha com maior goleada da edição

Até a agora, a maior goleada desta edição da Copinha é do Vasco: 12 a 0. O sub-20 do Cruzmaltimo jogou contra o sub-20 do Rio Claro no Estádio Municipal Santana de Parnaíba, em Santana de Parnaíba, em São Paulo e goleou o adversário. Assim garantiu sua vaga na próxima fase da competição.

O Vasco foi a campo com a mesma escalação da partida anterior e dependia de uma vitória para se classificar de maneira antecipada; enquanto isso, o Rio Claro necessitava vencer para se manter vivo na competição.

A goleada já era esperada por quem assistia uma equipe motivada e encaixada de um lado enquanto do outro lado via um grupo abatido. Com a grande maioria dos gols do segundo tempo saindo através da bola parada, o Vasco quase bateu o recorde de goleada da história da Copinha, que aconteceu em 1974, quando o Cruzeiro fez 14 x 0 no Vasco de Itapecerica da Serra, no Estádio Nicolau Alayon, pertencente ao Nacional da capital paulista.

Agora, já classificado, o Vasco encerra sua participação na fase de grupos na próxima terça-feira (11), às 17h15, contra o SKA Brasil-SP. Lembrando que o Gigante da Colina pode chegar na partida já garantido na primeira colocação do grupo.