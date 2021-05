Vasco sai na frente do Botafogo na decisão da Taça Rio

O primeiro jogo da final da Taça Rio terminou com vitória do Vasco, pelo placar de 1×0, contra o Botafogo. A partida aconteceu na manhã deste domingo (16), no Estádio Nilton Santos. Nesta temporada, a competição funciona como um “prêmio de consolação”, disputado entre o 5º e o 8º colocados da fase regular do Campeonato Carioca.

Eliminados da briga pelo título estadual ainda na primeira fase do Carioca, os rivais alvinegros fizeram um jogo pouco movimentado. O Vasco foi melhor no primeiro tempo, mas só deu trabalho ao goleiro Douglas Borges uma vez, aos cinco minutos, em chute do atacante German Cano que o camisa 22 se esticou no canto para evitar o gol.

Na etapa final, Cano precisou de menos de um minuto para bater Douglas Borges e colocar o Cruzmaltino à frente. O atacante aproveitou o cruzamento do lateral Léo Matos pela direita, após erro do zagueiro David Souza na saída de bola. Foi o sétimo gol do argentino, vice-artilheiro do Carioca, dois gols atrás do atacante Alef Manga, que defendeu o Volta Redonda no Estadual.

O jogo da volta acontece no próximo sábado (22), às 15h05 (horário de Brasília), em São Januário. O campeão recebe uma premiação de R$ 1 milhão. Vale lembrar que, na noite de sábado, Fluminense e Flamengo empataram, em 1×1, pelo primeiro jogo da final do Campeonato Carioca.