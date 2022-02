Vasco reencontra ídolo Felipe contra o Bangu com novidade no time titular

Campeão da Libertadores e de mais dez títulos com a camisa do Vasco da Gama, Felipe “Maestro” vai reencontrar o clube em que fez história dentro de campo. Atualmente comandando o Bangu da área técnica, o agora treinador busca se consolidar na nova carreira. Porém, vai enfrentar um cruzmaltino que busca voltar a vencer no Campeonato Carioca. Para isso, o técnico Zé Ricardo deverá ter o lateral direito Weverton novamente à disposição, diferente da derrota para o Botafogo, no último domingo (13), quando cumpriu suspensão.

O treinador do Vasco, no entanto, ainda não poderá contar com alguns reforços. Recém-contratado na troca por Bruno Gomes, o volante Zé Gabriel já está regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, porém não foi inscrito a tempo no prazo exigido pela FFERJ. Outro meio campo marcador, Yuri de Lara ainda se recupera de lesão, assim como o meia atacante Vitinho. O zagueiro Juan Quintero e o meia Luiz Henrique, reforços que chegaram do Fortaleza, já treinam com o grupo no CT Moacyr Barbosa, mas aguardam a definição burocrática para serem anunciados.

O ídolo do Vasco não tem a mesma quantidade de contratação, e por isso, tem um início de 2022 irregular pelo Bangu. Atualmente na oitava posição na Taça Guanabara com seis pontos, a campanha do alvi-rubro tem apenas uma vitória, três empates e duas derrotas. Os três pontos, todavia, aconteceram logo na estreia diante do Fluminense, por 1 a 0, gol de Roberto Baggio.

Por outro lado, o contraste com a última temporada está justamente nos resultados. Utilizando uma equipe jovem e apresentando um futebol moderno, Felipe e companhia classificaram o Bangu para a fase de classificação à Serie C. Contudo, a equipe da zona oeste do Rio de Janeiro foi eliminada nos pênaltis, após dois jogos com empates em 1×1, para o Joinville.

Vasco x Bangu se enfrentam a partir das 20:30 (horário de Brasília), nesta quinta-feira (17), pela sétima rodada do Campeonato Carioca. A partida que acontece em São Januário terá transmissão somente do pay-per-view do Vasco e Cariocão Play. O árbitro da partida será Tarcizio Pinheiro Caetano, com Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa Diego Couto Barcelos como assistentes.

Provável equipe do Vasco: Thiago Rodrigues; Weverton, Cangá, Anderson Conceição, Edimar; Matheus Barbosa, Juninho, Bruno Nazário, Gabriel Pec; Nenê e Raniel.

A provável escalação do Bangu tem: Paulo Henrique; Carlos Eduardo, Israel, Eduardo Brito e Baggio; Renatinho, Denilson e Lucas Oliveira; Luís Araújo, Daniel Dias e Santarém.