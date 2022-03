Vasco recebe empréstimo milionário e paga atrasados

A diretoria do Vasco da Gama deu prioridade ao pagamento de salários atrasados com o empréstimo de R$ 70 milhões da 777 Partners. A quantia é referente ao acordo não-vinculante que foi assinado pelo presidente do clube, Jorge Salgado, e a empresa norte-americana pela proposta de 70% da SAF vascaína, por R$ 700 milhões. O valor, que caiu na última sexta-feira (4), precisou ser aprovado pelo Conselho Deliberativo do clube, no mês passado.

Além dos vencimentos atrasados, a ideia do Vasco é quitar dívidas emergenciais, como salários atrasados de jogadores e funcionários, citados anteriormente, e atrasos com fornecedores. Os atletas vascaínos não recebiam desde janeiro. O próximo vencimento do elenco acontece hoje (8), porém, a diretoria e os jogadores possuem em acordo para que os pagamentos sempre sejam realizados no dia 20 do mês.

Da mesma forma, o planejamento da diretoria vascaína é aproveitar o empréstimo e pagar parcelas de dois acordos realizados recentemente: com o RCE (Regime Centralizado de Execuções), referente a dívidas cíveis e trabalhistas; e com o PGFN (Procuradoria Geral de Fazenda Nacional), em relação a dívidas fiscais.

Parte do memorando assinado entre as partes em Miami, no último mês, o empréstimo de R$ 70 milhões não representam um pacto vinculativo pela venda do clube empresa. Primeiro, porque ainda precisa ser aprovado por conselheiros e sócios do Vasco a constituição de SAF, e se for aprovado, a quantia será abatida do total investido. Segundo que, o objetivo inicialmente, é ajudar a viabilizar a temporada do clube em 2022. Com prazo para ser aprovada até setembro deste ano, a SAF do Vasco só poderá ser viável financeiramente para a 777 Partners com o clube na Série A, em 2023.

Por outro lado, em caso de não aprovação na votação no clube, o valor milionário será tratado como empréstimo comum, e será quitado com juros e correções até o dia 16 de setembro de 2022., Além disso, a diretora cruzmaltina deu como garantia as opções de compra de quatro jogadores, que não tiveram os nomes revelados. A taxa de juros é de 15% ao ano.

Protesto na FFERJ

O Gerente Executivo, Carlos Brazil, e o Vice-Presidente Geral, Carlos Osório, foram na sede da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, na tarde de ontem (7). Os dirigentes se reuniram com a Comissão de Arbitragem sobre a derrota por 2 a 1 no clássico contra o Flamengo. No encontro, que teve como objetivo tomar conhecimento e avaliar áudios e imagens da atuação do árbitro de vídeo, os dirigentes junto com membros da FFERJ constaram erros do árbitro Rafael Martins de Sá, na partida que foi válida pela décima rodada do Campeonato Estadual.

Divulgação / Vasco

Os integrantes da reunião concordaram que no lance de impedimento de Nenê, o árbitro de campo e o assistente do clássico não aplicaram corretamente o protocolo do VAR, que pede para que o lance seja continuado, até análise correta pela imagem. Além disso, antes do gol que deu a vitória ao rubro-negro, houve uma falta em Andrey. Para a Comissão de Arbitragem, porém, o árbitro de vídeo não poderia interferir na jogada, por não se tratar de um lance para cartão vermelho ou que impactou diretamente no gol.

Contudo, a Comissão de Arbitragem não disse se afastaria ou não do apitador. O Vasco informou que aguarda que providências sejam tomadas, para que os erros não sejam repetidos.