Vasco pressiona o Guarani mas volta a empatar na Série B

O Vasco da Gama empatou na noite de hoje (19) em 0 a 0 com o Guarani, pela oitava rodada da Série B, na Arena Amazonas, em Manaus. O mando de campo da equipe paulista foi vendido e possibilitou o show dos 33 mil vascaínos, que ficou restrito às arquibancadas. Dentro das quatro linhas, o Bugre pressionou, mas Thiago Rodrigues garantiu o empate em mais uma boa atuação com a camisa do Cruzmaltino.

Pelo menos foi assim na primeira etapa. O time de Campinas não deu espaços para o ataque do Vasco, que não teve Nenê, suspenso. Dessa forma, o Guarani explorou bem os contra-ataques e assustou a meta vascaína.

Thiago Rodrigues precisou ser acionado três vezes para salvar o Vasco. Em uma delas, Giovanni Augusto acertou a trave, no rebote Ernando tocou de cabeça, com desvio em Lucão do Break na pequena área. Mas o “Batman da Colina” se esticou todo e salvou o dia.

O time de São Januário conseguiu responder em uma jogada criada por jogadores formados pela base. Figueiredo tocou para o meio da área, Andrey desviou, mas a zaga conseguiu cortar. No entanto, o Vasco voltou melhor na segunda etapa. Logo no início, Gabriel Dias chegou pela direita e achou Figueiredo, que soltou uma bomba. Foi a vez de Maurício Kozlinski salvar o dia do Guarani.

Por causa do cansaço, a partida perdeu em qualidade, mas não em emoção nos acréscimos. Primeiro, Gabriel Dias inverteu os papéis com Isaque, e o lateral aproveitou o cruzamento, mas Koslinski fez outra grande defesa. Depois, Erick aproveitou novo cruzamento, mas o goleiro foi no cantinho para defender. Na sequência, Careca respondeu arriscando de fora da área, mas Thiago Rodrigues foi seguro. 0 a 0, e o quinto empate do Vasco no campeonato, que chega a 14 pontos. Por um lado, não perdeu e ainda está no G4, na terceira posição. Por outro, foi mais uma atuação que não convenceu o torcedor, “norte a sul desse país”.

Foto: Raniel passou em branco de novo – Daniel Ramalho / Vasco