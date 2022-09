Vasco perde por 3 a 0 em noite celeste no Mineirão

Esta foi a 8ª derrota consecutiva do cruzmaltino jogando como visitante na Série B

Uma noite para cruzeirense nenhum esquecer, pois depois de três anos, o Cruzeiro carimbou seu retorno à elite do futebol nacional com a vitória por 3 a 0 contra o Vasco na noite desta quarta-feira (21), em duelo válido pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, no Mineirão.

Com o resultado, a Raposa chegou aos 68 pontos e agora foca na conquista do título da competição. O Gigante da Colina, por sua vez, permanece na 4ª colocação, com 48 pontos.

O primeiro gol da partida saiu aos 24 minutos do primeiro tempo, quando Eguinaldo escorregou na saída de bola, Filipe Machado roubou, bateu de longe e abriu o placar para o Cruzeiro. A bola ainda desviou no zagueiro Danilo Boza e tirou o goleiro Thiago Rodrigues da jogada.

Aos 14 minutos do segundo tempo, o Cabuloso ampliou o marcador em uma jogada em que Wesley Gasolina achou lindo passe para Bruno Rodrigues nas costas da zaga cruzmaltina e o camisa 9 deixou Edu, centroavante artilheiro, que sozinho estufou a rede e fez 2 a 0.

Mas o ápice da noite veio quando após boa jogada de Cipriano pela esquerda, na entrada da área, Luvannor recebeu de costas para o gol, girou sobre a marcação e bateu forte, ainda contando com desvio, para carimbar o passaporte da equipe mineira para a primeira divisão aos 40 minutos.

Depois de três temporadas de sofrimento na divisão de acesso, o torcedor cruzeirense, em ano de celebração com a chegada da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) comandada pelo ex-jogador Ronaldo, volta a sorrir e sonhar com tempos de protagonismo.

Com o resultado, o Vasco obteve a 8ª derrota consecutiva do Vasco jogando como visitante na Série B e ficou em situação desconfortável na temporada mais importante da história do Cruzmaltino.

O Vasco volta a campo em São Januário para o confronto direto com o Londrina, na próxima quinta-feira (29), às 21h30. O Cruzeiro, por sua vez, joga na quarta-feira (28) contra a Ponte Preta, em Campinas, às 19h.