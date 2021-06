Vasco perde para Cruzeiro pela Série B

De virada, o Cruzeiro venceu o Vasco por 2 a 1 no estádio do Mineirão, na noite desta quinta-feira (24), em jogo válido pela 6ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O Vasco marcou com Morato, enquanto o time celeste fez os dois gols com Matheus Barbosa. Com o resultado, a equipe de Minas Gerais saiu da zona de rebaixamento e alcançou sete pontos e o 11º lugar. Já o cruzmaltino está em 10º.

O Vasco começou melhor a partida e aos oito minutos o atacante Morato aproveitou uma sobra de bola para abrir o placar. No entanto, logo depois, aos 14 minutos, Matheus Barbosa empatou após escanteio cobrado por Marcinho e desvio de Rafael Sóbis.

A virada veio ainda no primeiro tempo, aos 27 minutos, através de um belíssimo gol de Matheus Barbosa, que pegou de primeira na entrada da área para mandar no ângulo esquerdo do goleiro Lucão. O próximo jogo da Raposa será contra o CSA, no domingo (27), fora de casa. No mesmo dia o cruzmaltino recebe o Brusque.