Vasco perde e é eliminado da Copa São Paulo

O Vasco perdeu por 4 a 2 e foi eliminado nas oitavas de final na Copa São Paulo. O jogo aconteceu na noite de ontem (17), em São Caetano do Sul, contra o São Paulo. Agora o Tricolor paulista está com seu passaporte carimbado para as quartas de final.

O São Paulo chegou a abrir três gols de vantagem, mas relaxou e viu a equipe carioca crescer. Porém, com gol no fim, decretou a vitória. 4 a 2 foi o placar. Agora, a equipe enfrentará o Cruzeiro pela próxima etapa.

Além da classificação, a vitória são-paulina representou também a manutenção dos 100% de aproveitamento do time até aqui na Copinha. São seis vitórias em seis jogos.

O São Paulo começou ligado no duelo e logo abriu o placar. Aos 3 minutos de bola rolando, Luís Henrique levantou pela esquerda e Maioli subiu para mandar no limite, entre o goleiro e a trave. 1 a 0 para o Tricolor.

Mesmo com a vantagem, a equipe paulista não se acomodou e continuou buscando. Aos 21 minutos, Léo tentou de fora da área, mas a bola explodiu na marcação. No rebote, Maioli, também de fora, de novo, estava atento. O atacante pegou em cheio, forte, sem chances de defesa. Belo gol.

Agora na segunda etapa, o São Paulo continuava melhor e chegou ao terceiro, dessa vez com Talles Wander.

Com três de diferença no placar e menos de 10 minutos para o apito final, todos davam a partida como encerrada. Mas não o Vasco. Aos 36, Figueiredo marcou um verdadeiro golaço e, aos 37, Andrey complementou. O restante da partida foi de muita emoção, mas não teve jeito. O Tricolor marcou o quarto com Vitinho e decretou a classificação.

Com a vitória, o São Paulo enfrentará o Cruzeiro pelas quartas de final da Copinha. A bola rola na próxima quarta-feira (19). Quem passar deste confronto enfrentará pelas semifinais o vencedor do duelo entre Palmeiras e Oeste.