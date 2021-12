Vasco oficializa saída de quatro jogadores

Embora já tivessem sido noticiadas nos últimos dias, o Vasco da Gama oficializou ontem a saída de quatro jogadores. Os zagueiros Walber e Ernando e os volantes Michel e Andrey não possuem mais vínculo com o time de São Januário. Este último é cria das categorias de base e passou a maior parte de sua vida no Vasco. Ele esteve na colina para se despedir.

Descoberto pelo Gigante da Colina em 2004, Andrey se formou na base cruzmaltina e foi promovido aos profissionais em 2016. Em seis temporadas pela equipe principal, o volante disputou 156 partidas, deu 11 assistências, marcou 11 gols e conquistou quatro títulos, incluindo o Campeonato Carioca de 2016.

Andrey se despede de São Januário como o volante oriundo da base com mais gols pelo Gigante da Colina no Século 21. “Ciente de toda sua entrega, empenho e comprometimento, o Vasco da Gama agradece Andrey por ter honrado a camisa cruzmaltina durante 17 anos e o deseja sorte no prosseguimento de sua carreira”, afirmou o clube, por meio de nota.

Além disso, o clube confirmou as saídas do volante Michel e dos zagueiros Ernando e Walber. Ambos não terão o contrato renovado ao término do vínculo. Também por meio de comunicado, o clube agradeceu aos atletas pelo empenho e os desejou sorte na sequência da carreira.

Contratado junto ao Bahia no início da temporada, Ernando se despede do Gigante da Colina com 27 partidas disputadas. Michel e Walber, que chegaram para a disputa do Brasileiro oriundos de Grêmio e Cuiabá, atuaram em sete e oito jogos, respectivamente.