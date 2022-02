Vasco oficializa acordo para venda de SAF 777 Partners

A diretoria do Vasco da Gama oficializou o acordo para venda de 70% da SAF do clube por 700 milhões de reais à empresa de entretenimento norte-americana 777 Partners. Após comunicar viagem aos Estados Unidos em busca de um investidor, o presidente Jorge Salgado celebrou o “maior acordo da história dos clubes brasileiros”.

– Trabalhamos incansavelmente nos últimos meses para encontrar um parceiro de longo prazo, com capacidade financeira e operacional, que compartilhasse nossa ambição de recolocar o Vasco no seu lugar de Gigante do futebol, no Brasil e na América do Sul. Será o marco zero de um novo futuro, vencedor, sustentável e sem dívidas, tudo o que almeja nossa imensa torcida – afirma Jorge Salgado, presidente do Vasco da Gama.

A SAF criará condições para que o futebol do Vasco recupere a alta performance esportiva, assim como a sustentabilidade de longo prazo do CRVG. Além disso, o clube poderá ter um aumento nos investimentos dos esportes Olímpicos e Paralímpicos.

Responsável por investimentos nos esportes, entretenimento e mídia, a 777 Partners recentemente adquiriu a propriedade total do Genoa C.F.C., clube de futebol mais antigo da Itália. A empresa sediada em Miami também possui uma participação minoritária do Sevilla FC. Sócio-administrador e fundador da empresa, Josh Wander destacou a história do time de São Januário.

– Estamos muito animados e orgulhosos por ter a oportunidade de nos unir ao incrível time do Vasco da Gama. Nós temos um imenso respeito pela rica história de sucesso do Vasco e seu papel pioneiro no apoio à inclusão social no esporte brasileiro. Estamos ansiosos para investir em uma cidade com uma das melhores concentrações de talentos no mundo, em um país que vive e respira futebol, assim como nós – finalizou.

Confira o comunicado completo: