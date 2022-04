Vasco não vence há 10 jogos na Serie B

Os resultados recentes e anteriores na Série B ligam um sinal de alerta na diretoria do Vasco da Gama, que trabalha para conquistar o acesso à Série A. São dez jogos sem vencer na segunda divisão, sendo a última em outubro de 2021, por 2 a 1 sobre o Coritiba, hoje na primeira divisão.

Com apenas dois pontos na Série B de 2022, e atuações abaixo da média no Campeonato Estadual, sem vencer nenhum clássico, a temporada do Vasco é preocupante. Mesmo a proposta de compra do clube pela 777 Partners por R$ 700 milhões não animam o torcedor, que querem ver o cruzmaltino novamente na elite do futebol nacional. E para isso, a bola precisa entrar no gol adversário.

O que vem acontecendo é o contrário. Apesar de apresentar consistência no Estadual, a defesa de Zé Ricardo é frágil quando adversário invade a área. Dos 16 gols sofridos, 13 foram dentro da área. Além disso, um velho problema continua acontecendo em São Januário, que são as bolas aéreas. Foram 43,75% de bolas na rede vascaína dessa forma. Na última partida, a má atuação da dupla Quintero e Anderson Conceição preocupou.

Ontem (19), após o treinamento realizado no CT Moacyr Barbosa, o atacante Raniel defendeu diante da imprensa o técnico Zé Ricardo. Junto com a diretoria do clube, o treinador é alvo da cobrança da torcida por resultados dentro de campo.

“Temos que entrar em campo e dar a vida. Não tenho o que falar do Zé. Tenho certeza que ele merece estar conosco aqui. Quando as vitórias voltarem, tenho certeza que as coisas vão melhorar e a torcida vai apoiar”, disse.

O time carioca enfrenta na próxima rodada a Chapecoense, às 21h30, na sexta-feira (22), na Arena Condá em Chapecó.

Foto: Zé Ricardo conversa com o elenco durante o treinamento no CT do clube – Daniel Ramalho