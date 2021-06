Vasco mostra evolução e vence a 1ª em casa na Série B

O Vasco mostrou eficiência ao vencer, neste sábado (19), o CRB de Alagoas pelo placar de 3 a 0. Com esse resultado, o Cruzmaltino chega a sua segunda vitória na Série B do Campeonato Brasileiro de 2021 e conquista sua primeira vitória em casa. A partida foi disputada em São Januário, em jogo válido pela quinta rodada da competição.

O triunfo levou o Gigante da Colina provisoriamente ao sétimo lugar da tabela, com os mesmos sete pontos de Operário-PR e do próprio CRB. Os paranaenses ficam à frente, na quinta posição, pelo critério do saldo de gols, enquanto os alagoanos, apesar do saldo igual, superam os cariocas pelo número de gols marcados (nove a cinco), ocupando, assim, a sexta posição.

Não fossem as duas chances – uma para cada lado – criadas entre os 19 e 20 minutos, daria para dizer que o primeiro tempo transcorreu sem qualquer emoção, pouco antes do intervalo. Aos 43 minutos, no entanto, o meia Marquinhos Gabriel ficou com a sobra de uma falta batida pelo lateral Zeca e levantou na área. O atacante Germán Cano, que tinha perdido um gol ao tentar uma cavadinha para cima do goleiro Diogo Silva, desta vez mandou de cabeça para as redes, abrindo o placar em São Januário.

Na etapa final, o CRB tomou a iniciativa e pressionou atrás do empate, parando duas vezes na trave. Primeiro com Hyuri, aos cinco minutos, depois em cabeçada do também atacante Ewandro, aos 23. Fazendo valer a máxima de que “quem não faz, leva” o Cruzmaltino chegou ao segundo gol, aos 38 minutos, com Léo Jabá. O atacante puxou contra-ataque pelo meio e tentou a tabela com Cano. A zaga tentou cortar, mas a bola sobrou nos pés do próprio Léo, que invadiu a área e bateu na saída do goleiro.

Com o time alagoano abatido, o Vasco cresceu nos minutos finais e aumentou a vantagem, depois que Léo Jabá fez boa jogada individual pela direita e rolou para Marquinhos Gabriel finalizar e fechar o marcador em São Januário.

O próximo compromisso do Vasco será contra o Cruzeiro, no Mineirão, na próxima quinta-feira (24), às 21h30. Também pela sexta rodada e no mesmo horário, mas na terça-feira (22), o CRB recebe o Brasil de Pelotas, no Rei Pelé, em Maceió.