Vasco joga bem e vence a primeira na Série B

O Vasco da Gama venceu a primeira partida na Brasileirão da Série B na noite de hoje (27), por 1 a 0 sobre a Ponte Preta, em São Januário. Raniel marcou o único gol da partida ainda no primeiro tempo e garantiu os primeiros três pontos do cruzmaltino, que subiu para a oitava posição na tabela, com seis pontos.

O cruzmaltino teve problemas antes do jogo. Thiago Rodrigues foi retirado da relação por dores no joelho, e Erick sentiu no aquecimento. Ambos precisaram ser substituídos, com as entradas de Alexsander e Figueiredo. Com um time recheado de jovens da base, o time de Zé Ricardo mostrou outra cara.

A primeira boa chance surgiu de um lindo passe de Andrey Santos, jovem volante que iniciou como titular. A bola encontrou Gabriel Pec, que cruzou para Figueiredo bater, mas parar no goleiro adversário, que mandou para escanteio. Na sequência, Nenê cruzou na segunda trave e encontrou o atacante de 20 anos, que consciente, tocou para Raniel abrir o placar.

A Ponte preta respondeu antes do intervalo. Danilo chegou pela direita e cruzou para Luís Otávio sozinho. Contudo, Yuri de Lara apareceu em cima do lance para cortar o chute e evitar o gol adversário. Na volta para o segundo tempo, o time paulista assustou logo no início. Fábio Sanchez escorou para Léo Naldi, mas novamente um defensor vascaíno salvou a pátria. Gabriel Dias afastou o perigo. Em seguida, Naldi arriscou de fora da área, mas Alexander foi seguro.

Carlos Palácios ainda estreou hoje assustando o time adversário em cobrança de falta. Perto do fim, quase o segundo após bela jogada de Weverton, que encontrou Getúlio livre para cabecear. A bola passou perto. A meta defendida por Alexander não foi mais ameaçada e os três pontos que não aconteciam desde outubro do ano passado, foram garantidos.

