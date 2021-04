Vasco finaliza preparação para enfrentar o Bangu

Em jogo válido pela oitava rodada do Campeonato Carioca, o Vasco da Gama enfrenta o Bangu, hoje, às 21h05m. A partida será disputada no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, e a preparação cruzmaltina foi concluída na tarde desta sexta (2), no CT do Almirante, na Cidade de Deus.

Assim como nas partidas anteriores, por um planejamento traçado pelo Departamento de Futebol, Departamento de Saúde e Comissão Técnica, o Vasco terá atletas preservados, visando uma melhor preparação para os compromissos nacionais. O próximo desafio será diante do Tombense, na quarta (7), às 21h30, pela segunda fase da Copa do Brasil.

“É um momento que precisamos estar muito antenados, pois temos dois jogos muito importantes, contra Bangu e Tombense. A partida de quarta-feira é mata-mata, vale nossa sequência na Copa do Brasil, então precisamos chegar lá bem preparados. Tomamos essas decisões, preparamos essa estratégia, para sermos competitivos nesses dois compromissos”, declarou o comandante vascaíno, Marcelo Cabo.

A ausência dos jogadores mais experientes abrirá espaço para jovens que estão iniciando a trajetória no profissional, reforçando o processo de integração com as categorias de base. Com convocações acumuladas para a base da Seleção Brasileira, os meias Marlon Gomes e Caio Eduardo foram relacionados pela primeira vez.