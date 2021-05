Vasco estreia com derrota na série B

O Vasco estreou na série B (mais uma vez) do Campeonato Brasileiro com derrota de 2×0 para o Operário-PR, neste sábado, em São Januário. Com gols de Leandrinho, aos sete minutos, e de Ricardo Bueno, aos 42, O time visitante dominou maior parte da partida, criando ao menos três grandes chances nos primeiros minutos.

O Vasco sentiu o gol logo no início, e a defesa ficou desatenta. Graças a Vanderlei o Operário não ampliou após Ernando perder a bola para Jean Carlo, que finalizou para boa defesa do goleiro.

Com um chute de Figueiredo no fim do primeiro tempo, o Vasco até conseguiu levar perigo ao gol adversário. Mas quem conseguiu marcar, ainda no fim do primeiro tempo, Foi o Operário. Após nova bobeira defensiva, Ricardo Bueno recebeu belo passe e deu um leve toque para o gol.

No segundo tempo Sarrafiore e Daniel Amorim fizeram sua estreia no Vasco. Mas o Operário seguiu melhor no jogo, e quase fez o terceiro logo no início da segunda etapa, após belo chute de Rafael Chorão parar na trave de Vanderlei. O Vasco responderia com Gabriel Pec, que finalizou para grande defesa de Simão.

O Vasco volta a campo pela Série B no próximo domingo, às 16h, visitando a Ponte Preta. Antes, na terça, às 21h30, o cruzmaltino recebe o Boavista, pelo jogo de ida dos 16 ávos de final da Copa do Brasil.