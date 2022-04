Vasco espera reencontrar as vitórias em São Januário

O Vasco da Gama terá uma sequência de três jogos no Estádio de São Januário para se reconectar com o “Caldeirão”, em busca da primeira vitória na Série B. Com três pontos no Campeonato Brasileiro da segunda divisão, o cruzmaltino recebe a Ponte Preta como a primeira adversária, nesta quarta-feira (27), às 21h30, em um jogo que somente a vitória interessa. Para os jogadores, e principalmente, para Zé Ricardo, que busca aliviar a pressão sobre seu trabalho e evitar uma nova demissão do time da Colina.

O retrospecto em casa joga a favor do Vasco, que não perde desde novembro de 2021, quando foi superado por 3 a 0 para o Vitória. Após a partida contra a equipe de Campinas, o cruzmaltino enfrenta o Tombense, pela quinta rodada, fora de casa. Mas depois retorna para São Januário onde recebe o CSA, pela sexta rodada, e o Bahia, na sétima rodada.

Ingressos à venda

Se a equipe ainda não correspondeu, o mesmo não pode falar sobre o torcedor. Apesar das críticas e protestos, os vascaínos lotaram na estreia da competição, contra o Vila Nova. Os ingressos começaram a ser vendidos ontem (25), a partir de R$ 60 reais, e serão comercializados até às 17h30, na quarta-feira (27).

Foto: Torcida lotou o estádio na estreia na competição – Daniel Ramalho / Vasco