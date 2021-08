Vasco enfrenta o Remo nesta sexta-feira pela Série B

Cruzmaltino contará como o retorno de Germán Cano

Contando com o retorno de seu artilheiro, o argentino Germán Cano, o Vasco enfrenta o Remo, nesta sexta-feira (13), em jogo válido pela décima oitava rodada da Série B, penúltima do primeiro turno do Campeonato. A partida será disputada no estádio Evandro Almeida, o Baenão, em Belém, a partir das 21h30min.

Na última terça-feira (10), o Vasco superou o Vila Nova por 1 a 0, em partida disputada no estádio São Januário, mesmo sem contar com Germán Cano, que é o artilheiro do time na Série B, com seis gols. O argentino cumpriu suspensão por ter recebido o terceiro cartão amarelo. O Vasco venceu a partida com gol de Léo Jabá, aos 47 minutos do primeiro tempo, garantindo a segunda vitória consecutiva da equipe.





Equipe está pronta para encarar o Remo na noite desta sexta-feira

O cruzmaltino teve a posse de bola por um pouco mais de tempo (51%), no entanto, criou menor número de oportunidades para finalizar do que o time goiano (12 a 15). Esse cenário, entretanto, mudou quando considerados somente as finalizações. Nesse quesito, o Vasco levou vantagem na comparação com o Vila Nova, com cinco bolas finalizações, contra apenas duas do time goiano.

Com isso, o Vasco alcançou os 28 pontos (oito vitórias, quatro empates e cinco derrotas). Desses, somente nove (duas vitórias, três empates e três derrotas) foram conquistados fora de casa. Longe de seus domínios, o Vasco fez oito gols e sofreu dez. Se Germán Cano, após cumprir suspensão, tiver em boas condições, ele será a maior esperança de gols do cruzmaltino. Para a partida contra o Remo, o técnico Lisca não poderá contar com o zagueiro Leandro Castán, que sofreu uma lesão na coxa e teve que deixar o jogo contra o Vila Nova, ainda no primeiro tempo da partida. O zagueiro deve ficar afastado dos gramados por cerca de um mês. Ricardo Graça, que se reapresentou após servir a seleção brasileira nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, deve ficar com a vaga.