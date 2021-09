Vasco enfrenta o Brusque e tenta iniciar arrancada pelo acesso

O Vasco da Gama tenta, nesta sexta-feira (24), a primeira vitória sob o comando do técnico Fernando Diniz. A equipe enfrenta o Brusque, fora de casa, às 21h30min, pela 26ª rodada da Série B do Brasileirão. Até aqui, com Diniz, foram duas vitórias e dois empates em 1×1 contra CRB e Cruzeiro.

O jogo acontece no estádio Augusto Bauer, em Brusque. A equipe vascaína precisa iniciar uma arrancada histórica e vencer 10 partidas em 13 restantes para conseguir o retorno à primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Atualmente, a equipe de São Januário fugira o meio da tabela com o décimo lugar e 34 pontos conquistados.

O Vasco deve ir a campo com: Vanderlei, Léo Matos, Ricardo Graça, Leandro Castan e Zeca; Bruno Gomes; Morato, Marquinhos Gabriel, Nenê e Gabriel Pec; Cano. Michel, lesionado; Léo Jabá; Andrey e Miranda, suspensos, não jogam. A equipe está a dez pontos de distância do CRB, primeiro time dentro do G4.